"Аппетит приходит во время еды. Сейчас мы действительно хотим выйти в финал. Это возможно, если мы сыграем великолепно, то будем способны на это.
У "Баварии" нет слабых мест, но идеальных команд не бывает. Если мы сможем навязать свою игру, будем верно распоряжаться мячом и умно комбинировать, то сможем чего-нибудь добиться. Нужно верить в себя", - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Матч "Лион" - "Бавария" состоится сегодня. Начало - в 22:00 мск.
Главный тренер "Лиона": у "Баварии" нет слабых мест
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия оценил силу "Баварии" перед матчем команд в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Фото: L'Equipe
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