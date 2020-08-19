Главный тренер "Лиона": у "Баварии" нет слабых мест

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия оценил силу "Баварии" перед матчем команд в 1/2 финала Лиги чемпионов.



Фото: L'Equipe

"Аппетит приходит во время еды. Сейчас мы действительно хотим выйти в финал. Это возможно, если мы сыграем великолепно, то будем способны на это.



У "Баварии" нет слабых мест, но идеальных команд не бывает. Если мы сможем навязать свою игру, будем верно распоряжаться мячом и умно комбинировать, то сможем чего-нибудь добиться. Нужно верить в себя", - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.



Матч "Лион" - "Бавария" состоится сегодня. Начало - в 22:00 мск.