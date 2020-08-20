Кан признался, что был восхищён игрой "Баварии" в матче с "Барселоной"

Бывший голкипер "Баварии", а ныне член правления мюнхенцев Оливер Кан отметил выдающуюся игру клуба в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".



Фото: УЕФА

Мюнхенцы победили со счётом 8:2. Затем они в полуфинале разгромили "Лион" со счётом 3:0.



"У команды есть чёткая идея игры, футболисты действуют с максимальной самоотдачей. Редко видел такую скорость, с которой футболисты играли с "Барселоной". Это было действительно впечатляюще. Видно, что футболисты "Баварии" действительно хотят завоевать кубок.



Команду мотивирует желание становиться лучше. Это присуще великим командам", - цитирует Кана пресс-служба "Баварии".