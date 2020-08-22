Зинченко: Гвардиола после матча с "Лионом" даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что главный тренер Хосеп Гвардиола не зашел в раздевалку после вылета из Лиги чемпионов.

Фото: thesun.ie

"Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Но что говорить, если и так все понятно. Очень обидно за таких футболистов, как Давид Сильва и Клаудио Браво, для которых эта игра стала последней за "Манчестер Сити". В первую очередь хотелось бы выиграть этот турнир для них. Грустно, но это футбол", - сказал Зинченко в интервью на ютуб-канале Влада Седан.



"Манчестер Сити" в четвертьфинале проиграл "Лиону" со счетом 1:3. Голом в составе "горожан" отметился полузащитник Кевин Де Брейне. У французского клуба забил Максвел Корне и дубль оформил Мусса Дембеле. Зинченко в той игре остался в запасе.



23-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы".



"Манчестер Сити" в прошлом сезоне АПЛ занял второе место в турнирной таблице, набрав 81 очко.