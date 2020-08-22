Зинченко: Гвардиола после матча с "Лионом" даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что главный тренер Хосеп Гвардиола не зашел в раздевалку после вылета из Лиги чемпионов.
Фото: thesun.ie
"Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Но что говорить, если и так все понятно. Очень обидно за таких футболистов, как Давид Сильва и Клаудио Браво, для которых эта игра стала последней за "Манчестер Сити". В первую очередь хотелось бы выиграть этот турнир для них. Грустно, но это футбол", - сказал Зинченко в интервью на ютуб-канале Влада Седан.

"Манчестер Сити" в четвертьфинале проиграл "Лиону" со счетом 1:3. Голом в составе "горожан" отметился полузащитник Кевин Де Брейне. У французского клуба забил Максвел Корне и дубль оформил Мусса Дембеле. Зинченко в той игре остался в запасе.

23-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы".

"Манчестер Сити" в прошлом сезоне АПЛ занял второе место в турнирной таблице, набрав 81 очко.

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Теги: Зинченко Гвардиола Манчестер Сити Лион
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