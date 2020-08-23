Флик: "Бавария" доставила "ПСЖ" множество проблем

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итог финального матча Лиги чемпионов с "ПСЖ".

Фото: ФК "Бавария"

"Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же "Бавария" намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим. Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца", - приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.



Матч завершился победой "Баварии" со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Кингсли Коман. Мюнхенский клуб в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Также шесть побед в ЛЧ в активе "Ливерпуля".



Отметим, что последний раз "Бавария" выигрывала Лигу чемпионов в 2013 году, обыграв дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.



"Бавария" выиграла все матчи в этом сезоне Лиги чемпионов.