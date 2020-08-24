Полуфинал женской Лиги чемпионов обслужит российский арбитр Пустовойтова

Анастасия Пустовойтова получила назначение главным арбитром на матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Лионом".

Фото: РФС

Игра состоится 26 августа в 21:00 по Москве. Помимо Пустовойтовой на этом матче будет работать еще один судья из России - Екатерина Курочкина. Она назначена арбитром на линии.



Источник: пресс-служба РФС.