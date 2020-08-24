Игра состоится 26 августа в 21:00 по Москве. Помимо Пустовойтовой на этом матче будет работать еще один судья из России - Екатерина Курочкина. Она назначена арбитром на линии.
Источник: пресс-служба РФС.
Полуфинал женской Лиги чемпионов обслужит российский арбитр Пустовойтова
Анастасия Пустовойтова получила назначение главным арбитром на матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Лионом".
Фото: РФС
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