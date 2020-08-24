Левандовски пропустит стартовые игры сборной Польши в Лиге наций

Нападающий Роберт Левандовски пропустит стартовые матчи сборной Польши в Лиге наций.

Фото: © REUTERS

Футболист не поможет национальной команде в первых двух играх. Левандовски получил дополнительный период отдыха после победы "Баварии" в Лиге чемпионов.



4 сентября поляки сыграют с Нидерландамы, а 7 сентября против сборной Боснии и Герцеговины.