Футболист не поможет национальной команде в первых двух играх. Левандовски получил дополнительный период отдыха после победы "Баварии" в Лиге чемпионов.
4 сентября поляки сыграют с Нидерландамы, а 7 сентября против сборной Боснии и Герцеговины.
Левандовски пропустит стартовые игры сборной Польши в Лиге наций
Нападающий Роберт Левандовски пропустит стартовые матчи сборной Польши в Лиге наций.
Фото: © REUTERS
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