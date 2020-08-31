"Динамо" Киев (Украина) - АЗ (Нидерланды)
"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия)
"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия)
"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Брест (Беларусь)
Поединки состоятся 15-16 сентября. Победители матчей пройдут в следующий отборочный раунд Лиги чемпионов.
Киевское "Динамо" узнало соперника в отборе Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
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