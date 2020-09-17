Караваев: хочу "Челси" в соперники "Зениту" на групповом этапе Лиги чемпионов

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев ответил на вопрос о том, с каким клубом хотел бы сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Симпатизирую "Челси", поэтому выбрал бы их. В Англии, конечно, хотелось бы сыграть. Самое главное, чтобы болельщики были", — сказал Караваев в эфире "Зенит ТВ".

Жеребьевка группового этапа главного клубного турнира пройдет 1 октября. "Зенит", ставший в прошлом сезоном чемпионом России, будет находиться в первой корзине. "Челси" будет во втором корзине.

Караваев в нынешнем сезоне провел 7 матчей в РПЛ и сделал 2 голевые передачи.

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Теги: Караваев Зенит Челси
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