"Симпатизирую "Челси", поэтому выбрал бы их. В Англии, конечно, хотелось бы сыграть. Самое главное, чтобы болельщики были", — сказал Караваев в эфире "Зенит ТВ".
Жеребьевка группового этапа главного клубного турнира пройдет 1 октября. "Зенит", ставший в прошлом сезоном чемпионом России, будет находиться в первой корзине. "Челси" будет во втором корзине.
Караваев в нынешнем сезоне провел 7 матчей в РПЛ и сделал 2 голевые передачи.
Караваев: хочу "Челси" в соперники "Зениту" на групповом этапе Лиги чемпионов
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев ответил на вопрос о том, с каким клубом хотел бы сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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