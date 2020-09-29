После домашней победы над "Гентом" (3:0) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов "Динамо" обеспечило себе участие в групповом раунде соревнования. Киевляне сыграют в основном турнире еврокубка впервые с сезона 2016/17.
Таким образом, Луческу, которому в июле исполнилось 75 лет, станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов. Ранее данное достижение принадлежало экс-тренеру "Баварии" Юппу Хайнкесу, который участвовал с немецким клубом в ЛЧ в возрасте 73 лет.
Напомним, что ранее румынский специалист возглавлял донецкий "Шахтер" и петербургский "Зенит". На пост главного тренера "Динамо" Луческу был назначен в июле 2020 года.
Мирча Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу станет самым возрастным тренером команды, попавшей в групповой этап в истории Лиги чемпионов.
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