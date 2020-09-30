Российский клуб, который был основан в 2008 году, стал самым молодым участником Лиги чемпионов, после немецкого "РБ Лейпциг", основанного в 2009 году.
Напомним, жеребьевка Лиги чемпионов пройдёт сегодня, 1 октября.
"Краснодар" — самый молодой клуб после "РБ Лейпцига", который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
"Краснодар" обыграл ПАОК (2:1) и вышел в групповой этап Лиги чемпионовю
Фото: ФК "Краснодар"
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