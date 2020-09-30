"Краснодар" — самый молодой клуб после "РБ Лейпцига", который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Краснодар " обыграл ПАОК (2:1) и вышел в групповой этап Лиги чемпионовю

Фото: ФК "Краснодар"

Российский клуб, который был основан в 2008 году, стал самым молодым участником Лиги чемпионов, после немецкого "РБ Лейпциг", основанного в 2009 году.



Напомним, жеребьевка Лиги чемпионов пройдёт сегодня, 1 октября.