— Поздравляю не Галицкого, а весь "Краснодар" с тем, что упорством завоевали путевку в группу Лиги чемпионов. После неудач "Динамо" и "Ростова" мы все получили повод для оптимизма, — рассказал Мостовой в интервью "СЭ".
Мостовой отметил, что вратарь южан Матвей Сафонов теперь получит опыт игры в главном европейском турнире. Он рад, что в стране появляются молодые вратари, которые в ближайшем будущем будут первыми номерами в национальной команде.
Также экс-футболист добавил, что Игорь Смольников, которые вышел на замену, заставил греков несколько раз ошибиться, что привело к голу.
Мостовой: после неудач "Динамо" и "Ростова" мы все получили повод для оптимизма от "Краснодара"
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поздравил "Краснодар" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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