"Локомотив" встретится с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом" в группе Лиги чемпионов
Стали известны соперники "Локомотива" в групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Фото: УЕФА
"Железнодорожники" находились при жеребьевке в 4-й корзине. Из 1-й корзины "Локомотиву" достался победитель последней Лиги чемпионов "Бавария". Также соперниками российского клуба по группе А стали мадридский "Атлетико" и австрийский "Зальцбург".
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