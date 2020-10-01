"Железнодорожники" сыграют на групповом этапе с "Атлетико", "Зальцбургом" и действующим победителем турнира "Баварией".
— "Локомотив" имеет отличные шансы проиграть все матчи. У нынешней команды, которая может лишь защищаться, три соперника - великий, выдающийся и прогрессирующий - все прижмут к воротам с надежностью от контратак. Если "Бавария" не станет жалеть, может пасть и рекорд Спартака "1:18".
"Спартак" на групповом этапе Лиги чемпионов 2002/2003 проиграл шесть матчей в групповом этапе с общим счётом 1:18.
Напомним, ранее Уткин пошутил, что для того, чтобы один российский клуб гарантированно пробился в евровесну в Лиге чемпионов, надо все три наших команды поместить в одну группу.
Уткин — о "Локомотиве" в ЛЧ: если "Бавария" не станет жалеть, может пасть и рекорд Спартака "1:18"
Футбольный блогер Василий Уткин считает, что у московского "Локомотива" мало шансов в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: "Эгриси"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!