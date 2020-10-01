Уткин оценил шансы "Зенита" и "Краснодара" в групповом этапе Лиги чемпионов

Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал жеребьевку "Зенита" и "Краснодара" в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
— В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но "Зенит" в Лиге всегда найдет, где сесть в лужу.

Уткин считает, что "Брюгге" не настолько сильнее "Зенита", чтобы опережать его гарантированно.

— Место в группе - четвертое, думаю, одну победу "Краснодар" сумеет где-то выбороть, — рассказал блогер в своем телеграм-канале.

Уткин добавил, что матчи "Краснодара" будут самыми интересными для него. Он уверен, что у клуба нет задач на групповом турнире.

Напомним, "Зенит" на групповом этапе сыграет с "Лацио", "Брюгге" и дортмундской "Боруссией".

"Краснодар" сыграет с "Ренном", "Челси" и "Севильей".

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Теги: Краснодар Зенит Уткин Лига чемпионов
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