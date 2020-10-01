Оздоев — о жеребьевке ЛЧ: отличная. Прямо как надо

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов для питерской команды.
Фото: ФК "Зенит"
— Жеребьёвка, считаю, отличная. Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал, равная. Играть в ней будет очень интересно, — рассказал Оздоев пресс-службу "Зенита".

Он отметил, что ему особо будет приятно сыграть с "Лацио", где играет его друг Фелиппе Кайседо, с которым они вместе выступали за "Локомотив".

Напомним, помимо "Лацио", "Зениту" попались в группе дортмундская "Боруссия" и "Брюгге".

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Теги: Зенит Оздоев Лига чемпионов
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