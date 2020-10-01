- Считаю, что «Зениту» вполне по силам побороться за выход в следующую стадию турнира, - отметил Кирьяков. - Дортмундская «Боруссия» - соперник действительно серьезный: с ним будет очень тяжело. «Боруссия» играет в очень современный футбол, в составе очень сильные, быстрые игроки, скорости здесь высокие. Это фаворит группы. А «Лацио» и «Брюгге» в принципе «Зениту» по силам. Здесь многое будет зависеть от самих питерцев, от того, насколько они готовы к борьбе. Но выходить уже нужно, уже пора — все этого ждут. Тем более, что жребий для решения задачи вполне нормальный.
А вот у «Локомотива» группа намного тяжелее. Сложный жребий. Очень серьезная группа: «Бавария», «Атлетико»... Хотя и «Зальцбург» сейчас тоже на хорошем счету. Он играет на уровне лучших команд европейских чемпионатов. С ним придется тяжело: это команда-боец, которая неплохо выглядела в матчах с грандами. И этот опыт говорит в пользу «Зальцбурга». К сожалению, у «Локомотива» такого позитивного опыта нет. Здесь, наверное, стоит говорить только о борьбе за место в плей-офф Лиги Европы. Но шансов немного. Из наших команд у «Локомотива», наверное, меньше всего шансов.
Для дебютанта «Краснодара» вполне по силам побороться за третье место. В матчах с «Севильей» и «Челси» придется тяжело, но с «Ренном» вполне можно бороться. Это команда уровня «Краснодара». «Краснодар» даже повыше будет. Поэтому, думаю, можно ждать от команды минимума — третьего места. Если будут какие-то хорошие сюрпризы, мы будет очень рады. Но на сегодняшний день расклад таков, что можно побороться за третье место, то есть за выход в плей-офф Лиги Европы.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Кирьяков: у «Зенита» есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, у «Краснодара» - в плей-офф Лиги Европы, меньше всего шансов у «Локо»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в интервью Rusfootball.info рассказал, что думает по поводу шансов российских команд в турнире.
Фото: RG
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