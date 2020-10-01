— Мир снова увидит противостояние Месси и Роналду — это будет украшением нового европейского сезона. Очень круто, что такая игра пройдет со зрителями, — рассказала Лопырёва в интервью [media=https://sport24.ru/news/football/2020-10-01-eto-budet-ukrasheniyem-sezona-lopyreva---o-novom-protivostoyanii-messi-i-ronaldu-v-lige-chempionov].
Лопырёва отметила, что для болельщиков будет замечательно увидеть это противостояние вновь на поле.
Напомним, в группе помимо "Барселоны" и "Ювентуса" также играют киевское "Динамо" и "Ференцварош".
Лопырёва: мир снова увидит противостояние Месси и Роналду — это будет украшением нового европейского сезона
Российская модель Виктория Лопырёва прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, которая свела "Барселону" и "Ювентус".
Фото: Getty Images
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