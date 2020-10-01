— Если придется ехать в Россию зимой, когда там очень холодно и идет снег, это может стать для них домашним преимуществом, — рассказал вратарь в интервью пресс-службе бельгийского клуба.
32-летний Миньоле выступает за "Брюгге" с лета 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бельгии вратарь провёл семь матчей, пропустил пять мячей и дважды сыграл "на ноль".
Помимо "Зенита" и "Брюгге", в группе также есть "Лацио" и дортмундская "Боруссия".
Миньоле объяснил преимущества "Зенита" в домашней игре
Вратарь "Брюгге" Симон Миньоле считает, что холод и снег могут помочь "Зениту" в домашнем матче.
Фото: Getty Images
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