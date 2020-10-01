— У "Зенита" в составе есть талантливые игроки, это классическая российская команда. У них возникли некоторые трудности на трансферном рынке, нам надо их обыгрывать, — рассказал функционер в интервью пресс-службе итальянского клуба.
Помимо "Лацио" и "Зенита", с клубами в группе Лиги чемпионов также оказались "Брюгге" и дортмундская "Боруссия".
Ранее вратарь бельгийского клуба Симон Миньоле заявил, что у "Зенита" будет преимущество в домашней игре, так как в России холодно и много снега.
Спортивный директор "Лацио": мы должны обыгрывать "Зенит"
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре считает, что клуб должен обыгрывать "Зенит" на групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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