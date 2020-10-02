"Ни одной игры "Локомотив" не выиграет. Может, дома ничью с "Зальцбургом" зацепит. Кикнадзе мотивировал непродление контракта с Семиным тем, что "Локомотив" плохо играл с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером". Посмотрим, как команда выступит с нынешними соперниками", - сказал Селюк.
Напомним, московская команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с "Баварией", "Зальцбургом" и "Атлетико".
В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Источник: ВсеПроСпорт
Селюк: "Локомотив" не выиграет ни одного матча в Лиге чемпионов
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы "Локомотива" в групповом турнире Лиги чемпионов.
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