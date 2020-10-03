— Это Лига чемпионов. Какие бы соперники ни попались, мы были бы удовлетворены. Считаю, что группа хорошая. Мы должны попасть в плей-офф, а если получится выйти в четвертьфинал — это будет отлично. Аналогия с нашей сборной на чемпионате мира: все понимали, что выход из группы — уже хороший результат, но на этом останавливаться не стали. Хочется пройти как можно дальше, — рассказал футболист в интервью "Р-Спорту".
Сутормин добавил, что сейчас команде нужно работать, чтобы сделать задачу выполнимой, идти от цели до цели.
Напомним, "Зенит" попал в группу с "Брюгге", "Лацио" и дортмундской "Боруссией".
Вратарь бельгийской команды Симон Миньоле заявил, что у "Зенита" будет преимущество домашней игры, так как в России холодно и много снега. Правда, игрок не учёл, что стадион "Зенита" оборудован крышей и был отмечен УЕФА как летний. То есть, первый и последний матч группового этапа Лиги чемпионов могут пройти в Санкт-Петербурге.
Сутормин считает, что у "Зенита" такая же цель в Лиге чемпионов, как у сборной России на чемпионате мира
Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.
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