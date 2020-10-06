В список "В" вошли 3 игрока: Леон Мусаев, Данила Прохин и Даниил Шамкин.
Отметим, что в заявку петербургского клуба попал бразилец Вендел, о подписании которого было объявлено вчера, 5 октября. Также в заявку вошли Далер Кузяев, вновь присоединившийся к "сине-бело-голубым", и восстанавливающийся от травмы вратарь Андрей Лунев.
В группе ЛЧ "Зенит" сыграет с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит"
Вендел, Кузяев и Лунев вошли в заявку "Зенита" на Лигу чемпионов
"Зенит" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. В список "А" вошли 22 футболиста.
Фото: "Чемпионат"
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