Ранее бывший президент команды Илья Геркус заявил, что клуб не заявил футболиста в чемпионат России, соответственно, он не сможет попасть в заявку на Лигу чемпионов.
— В данный момент у меня много работы, я не видел заявление Ильи Геркуса. Могу сказать, что ещё вчера Зе Луиш был заявлен нами для участия в Лиге чемпионов. Все требования УЕФА были соблюдены, — рассказал Лосюк в интервью "СЭ".
29-летний Луиш перешёл в "Локомотив" из "Порту" за семь миллионов евро.
Заместитель спортивного директора "Локомотива": Зе Луиш был заявлен нами для участия в Лиге чемпионов
Заместитель спортивного директора "Локомотива" Андрей Лосюк опроверг, что клуб не смог заявить в Лиге чемпионов Зе Луиша.
Фото: РИА Новости
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