Отметим, что в заявку включен и россиянин Алексей Миранчук, который продолжает восстановление от травмы. Полузащитник перешел в итальянский клуб из "Локомотива" в сентябре этого года за 14,5 млн евро.
Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов "Аталанта" сыграет с "Ливерпулем", "Аяксом" и "Мидтьюлландом".
Источник: La Gazzetta dello Sport
"Аталанта" включила Миранчука в заявку на Лигу чемпионов
"Аталанта" определилась с заявкой на матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Фото: Sport24
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