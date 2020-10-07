"Аталанта" включила Миранчука в заявку на Лигу чемпионов

"Аталанта" определилась с заявкой на матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Фото: Sport24
Отметим, что в заявку включен и россиянин Алексей Миранчук, который продолжает восстановление от травмы. Полузащитник перешел в итальянский клуб из "Локомотива" в сентябре этого года за 14,5 млн евро.

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов "Аталанта" сыграет с "Ливерпулем", "Аяксом" и "Мидтьюлландом".

Источник: La Gazzetta dello Sport

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Теги: Аталанта Миранчук
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