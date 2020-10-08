Вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын.
Защитники: Чернов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров.
Полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов.
Нападающие: Ари, Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой.
В групповом этапе Лиги чемпионов "Краснодар" сыграет с "Челси", "Севильей" и "Ренном".
Подопечные Мурада Мусаева в первом туре сыграют на выезде с "Ренном". Встреча пройдет 20 октября.
Напомним, что "Краснодар" впервые попал в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов "быки" по сумме двух матчей обыграли ПАОК.
"Краснодар" огласил заявку на Лигу чемпионов
Пресс-служба УЕФА опубликовала заявку "Краснодара" на Лигу чемпионов-2020/21.
Фото: ФК "Краснодар"
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