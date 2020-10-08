"Он как Марадона. Роналду оставляет свой след во всех командах, где играет. Мы постараемся ограничить его всей командой. Проблема в том, что у "Ювентуса" есть и другие игроки, как Дибала, Мората, Кулусевски и Кьеза", - передает слова Луческу Tuttosport.
Напомним, что киевское "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов встретится с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошом".
Роналду в нынешнем сезоне Серии А провел 2 матча, в которых забил 3 гола (1 с пенальти) и сделал 1 результативную передачу.
Луческу: Роналду как Марадона – оставляет след во всех командах
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Ювентус"
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