"Я никогда не боюсь! Я очень рад! Меня трясет, я уже чувствую этот адреналин – услышать гимн Лиги чемпионов! Неважно, с кем мы играем – будь то "Реал" или "Бавария"... Чего нам бояться? Это хорошие матчи. Можно играть и с "Баварией", и с "Атлетико", - приводит слова Зе Луиша клубная пресс-служба.
Зе Луиш перешел в "Локомотив" из "Порту" 6 октября. Соглашение рассчитано на три года.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" на выезде сыграет с "Зальцбургом". Поединок запланирован на 21 октября.
Напомним, что Зе Луиш ранее защищал цвета московского "Спартака".
Зе Луиш: чего бояться "Локомотиву" в Лиге чемпионов? Можно играть и с "Баварией", и с "Атлетико"
Нападающий "Локомотива" Зе Луиш поделился своими ожиданиями от предстоящей Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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