"Считаю, что в Лиге чемпионов вообще не надо обращать внимания ни на кого. Понятно, что главным будет само выступление, и мы сделаем все возможное и не возможное, чтобы выступить достойно. Как сложится на самом деле - покажет время", - сказал Дзюба.
На групповой стадии Лиги чемпионов "Зениту" предстоят матчи с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 9 матчей и забил 6 мячей.
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба: в Лиге чемпионов вообще не надо обращать ни на кого внимания
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от выступлений в групповом турнире Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
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