— Есть ли уже состав на "РБ Зальцбург"? В голове — да, но не хочу пока говорить.
Сейчас непонятно, кто сможет восстановиться к игре с "Зальцбургом". Я надеюсь, что те кто получили травмы или заболели, смогут восстановиться на 100%, но пока не могу сказать точно. Надо, чтобы было плюс один или два игрока точно, — цитирует Николича Sport24.
Сегодня "Локомотив" обыграл "Уфу" в рамках чемпионата России (1:0). Единственный гол в матче забил Гжегож Крыховяк после ошибки вратаря Александра Беленова. Сейчас московский клуб идёт на третьей строчке турнирной таблицы с 21 очком.
21 октября "Локомотив" проведёт первую игру группового этапа Лиги чемпионов против "Зальцбурга" в гостях. Также в группе "железнодорожников" действующий победитель турнира "Бавария" и мадридский "Атлетико".
Николич: сейчас непонятно, кто сможет восстановиться к игре с "Зальцбургом"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич объяснил, почему пока не хочет озвучивать состав на матч с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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