В этом сезоне "Краснодар" добился исторического успеха - вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Команда Сергея Галицкого стала седьмым по счету клубом из нашей страны, которому покорилось это достижение. В одну группу ЛЧ с "быками" попали лондонский "Челси", французский "Ренн" и испанская "Севилья".
26-летний левый защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес прокомментировал состав группы для своего клуба.
– Что тут скажешь, эти команды на слуху, они – одни из лидеров в топовых чемпионатах Европы. Здорово, что мы попали в такую группу! Интересно испытать себя в матчах с такими соперниками. У нас есть огромное желание побеждать, но в то же время мы будем наслаждаться каждой игрой, - рассказал Рамирес в интервью пресс-службе "Краснодара".
Рамирес - о жеребьевке "Краснодара" в ЛЧ: здорово, что мы попали в такую группу!
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес оценил состав группы своего клуба в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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