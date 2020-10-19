Главный тренер "Ренна": "Краснодар" - хорошая команда, нас ждет сложный соперник

Главный тренер "Ренна" Жюльен Стефан поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром".
Фото: ouest-france.fr
"Краснодар" - хорошая команда. Я мало о ней слышал, но у нее есть опыт в Лиге Европы. Нас ждет сложный соперник. В составе "Краснодара" выступают опытные игроки, привыкшие к еврокубкам и международным поединкам. Большинство из них - игроки сборных своих стран", - сказал Стефан.

Матч "Ренн" - "Краснодар" состоится 20 октября. Начало - в 22:00 мск.

Также в группе Е играют "Челси" и "Севилья".

Ранее появилась информация, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пропустит игру с "Ренном" из-за ангины, а игроки "быков" Евгений Марков и Реми Кабелла изолированы от команды после подозрительных результатов теста на коронавирус.

Источник: ouest-france.fr

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Теги: Ренн Краснодар
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