"Марков чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов. Пришел сомнительный тест, его изолировали. Сегодня пересдали тесты, но результатов пока нет", - сказал Талаев.
Ранее появилась информация, что тест форварда "быков" показал сомнительный результат. По этой причине Марков не полетел во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ренном".
Поединок "Ренн" - "Краснодар" состоится 20 октября. Начало - в 22:00 мск.
Источник: Sport24
Агент: у Маркова нет никаких симптомов коронавируса
Агент нападающего "Краснодара" Евгения Маркова Андрей Талаев рассказал о сомнительном тесте на коронавирус у своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
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