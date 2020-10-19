Мамаев: переживаю за "Краснодар" в еврокубках, не чужая для меня команда

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, ранее выступавший за "Краснодар", признался, что все еще болеет за свой бывший клуб.
Фото: ФК "Ростов"
"Планировал завтра глянуть "Краснодар" в Лиге чемпионов. Переживаю за них в еврокубках. Как ни крути, для меня это не чужая команда", - сказал Мамаев в прямом эфире в "инстаграме" жены Аланы Мамаевой.

Напомним, что Мамаев защищал цвета "Краснодара" в период с 2013 по 2019 год. В составе "быков" в чемпионате России полузащитник провел 97 матчей, в которых забил 21 гол.

Во вторник, 20 октября, "Краснодар" проведет гостевой матч против французского "Ренна" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи - в 22:00 по Москве.

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Теги: Краснодар Ренн Мамаев
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