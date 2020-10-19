"Луческу был моим первым тренером, он привёл меня в основную команду, когда мне было 15 лет, а я дебютировал в 16 лет. Мы до сих пор общаемся друг с другом, я всегда буду ему благодарен. Завтра — хорошая возможность бросить ему вызов. Я спокоен, это будет моя первая игра в качестве тренера в Лиге чемпионов, но на этих турнирах и в группах первая игра имеет решающее значение", — цитирует Пирло Football Italia.
Напомним, что Пирло и Луческу вместе работали в итальянской "Брешии". Итальянец был назначен главным тренером "Ювентуса" в августе 2020 года, а месяцем ранее румынский специалист возглавил киевское "Динамо".
Матч "Динамо Киев" - "Ювентус" состоится сегодня, 20 октября, на "Олимпийском" стадионе в Киеве. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по Москве.
"Отличная возможность бросить вызов Луческу". Пирло - о матче "Ювентуса" с киевским "Динамо"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, чего ждет от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо".
Фото: ФК "Ювентус"
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