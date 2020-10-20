"О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьезная. Не нуждающийся в представлении Дортмунд, "Лацио"… "Брюгге", возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов.
Мне кажется, группы в нынешнем сезоне и прошлогоднем примерно одинаковые. Вывод один: на этот раз из группы надо выходить", - цитирует Кержакова пресс-служба "Зенита".
В первом туре группового этапа "Зенит" сыграет с "Брюгге". Матч состоится в Санкт-Петербурге 20 октября и начнется в 19:55 мск.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Зенит" занял четвертое место в группе G. Соперниками петербургской команды были "Лейпциг", "Лион" и "Бенфика".
В текущем сезоне РПЛ 33-летний Кержаков в составе "Зенита" провел 11 матчей, в которых пропустил 7 мячей.
Ранее Кержаков также защищал цвета "Волгаря", "Алании", "Волги", "Анжи" и "Оренбурга".
Кержаков: на этот раз надо выходить из группы Лиги чемпионов
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился своим мнением о соперниках по групповому этапу Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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