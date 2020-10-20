Наставник "железнодорожников" Марко Николич считает, что у "Локомотива" очень сильная группа в ЛЧ, а в составе соперника по стартовому матчу австрийского "Зальцбурга" много хороших игроков с атакующим потенциалом.
- Вся система клуба вызывает уважение. В ней нет места импровизации, и в этом их сила. Но мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы достойно представлять команду и клуб, чтобы набирать очки. У нас есть все качества для этого. Будем показывать их в каждой игре, - передает слова Николича пресс-служба "Локомотива".
Помимо "РБ Зальцбурга", в одной группе Лиги чемпионов с "Локо" играют мадридский "Атлетико" и мюнхенская "Бавария". В первом туре "железнодорожники" играют на выезде с австрийцами 21 октября. В прошлом и позапрошлом сезонах "Локомотив" также участвовал в Лиге чемпионов и неизменно набирал по 3 очка.
Николич: мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы набирать очки
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о предстоящем старте его клуба в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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