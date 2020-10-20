"Краснодару" будет сложно против "Ренна". Это очень хорошая команда, которая уверенно идет в чемпионате Франции. Тем не менее, это Лига чемпионов - самый престижный турнир в европейском футболе для каждой команды и для каждого игрока. Я считаю, что каждая команда, участвующая в таком турнире, должна максимально проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата", - сказал Газзаев.
Матч "Ренн" - "Краснодар" состоится 20 октября. Начало - в 22:00 мск.
Напомним, что "Краснодар" впервые в своей истории попал в групповой турнир Лиги чемпионов. В группе с "Краснодаром" также играют "Челси" и "Севилья".
Отметим, что главный тренер "быков" Мурад Мусаев остался в Краснодаре. Он заболел ангиной. Также из-за сомнительных тест на коронавирус изолированы от команды Марков и Кабелла.
В текущем сезоне РПЛ "Краснодар" занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Источник: Sport24
Газзаев: "Краснодару" будет сложно против "Ренна"
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ренн" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
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