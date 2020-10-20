Наставник "Локо" Марко Николич считает, что "Зальцбургу" важно противопоставить баланс.
- Нужно не только атаковать, но и защищаться, предотвращать контратаки, работать на стандартах. Матч - это дорога с двусторонним движением. Команды по ходу игры трансформируются. "Зальцбург" играет в вертикальный футбол. Я уверен, что матч понравится болельщикам, - рассказал Николич пресс-службе "Локомотива".
"Локо" сыграет в гостях против "РБ Зальцбурга" в первом туре Лиги чемпионов 21 октября. Далее команду Марко Николича ждут в еврокубках домашние встречи с "Баварией" и "Атлетико".
Николич: матч – это дорога с двусторонним движением. Уверен, что игра понравится болельщикам
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич дал комментарий о предстоящем матче его клуба в Лиге чемпионов против "РБ Зальцбурга".
Фото: ФК "Локомотив"
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