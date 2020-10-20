Рамирес забил первый гол "Краснодара" в Лиге чемпионов

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес сравнял счёт в игре с "Ренном".
Фото: ФК "Краснодар"
На 59 минуте эквадорец развернулся вблизи с штрафной площадью соперника, а затем нанёс точный удар по воротам Гомиса.

Для "Краснодара", который впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, это первый гол в турнире, за исключением квалификации.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Ренн Лига чемпионов Рамирес
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Дзюба - о поражении "Зенита": команда Лиги чемпионов не должна играть в матче 25-30 минут
Черданцев: Сафонов сегодня стал звездой европейского футбола 2
Сафонов: мы распробовали Лигу чемпионов, нам понравилось. Могли побеждать "Ренн" 7
"Манчестер Юнайтед" победил в гостях "ПСЖ" благодаря голу Рэшфорда и другие результаты первого тура ЛЧ
Геркус описал ничью "Краснодара" с "Ренном" в трёх словах 3
"Лацио" победил "Боруссию", "Челси" и "Севилья" сыграли вничью 1
Червиченко: поражение "Зенита" это позор. Лигочемпионская эпопея для команды закончена 7
"Краснодар" сыграл вничью с "Ренном" в своем первом матче в Лиге чемпионов 40
Рамирес забил первый гол "Краснодара" в Лиге чемпионов
Месси забил в 16 сезоне Лиги чемпионов подряд, повторив рекорд Гиггза
Семак: нельзя сказать, что наша лига слабее бельгийской. Мы смотрелись не хуже 33
Семак: недооценки соперника не было 2
Семак: наверное, эмоционально перестраховались 18
Всем двойки? Оценки игрокам «Зенита» за стыдное поражение от «Брюгге» 6
Федун отреагировал на поражение "Зенита" от "Брюгге" 15
Паруса подняли, но швартовы не отдали. "Зенит" начинает Лигу Чемпионов с провала 2
Тренер "Брюгге": мы не тот клуб, который может покупать игроков за 40 миллионов 24
Уткин: "Зенит" не может залечь на дно в "Брюгге", потому что он неизбежно всплывает 32
Геркус в трёх словах описал поражение "Зенита" от "Брюгге" 20
Уткин — о "Зените": я говорил, что шанс занять любое не 4-е из мест в группе — 1% 12
"Челси" заявил в АПЛ завершившего карьеру 38-летнего Чеха
"Ювентус" обыграл киевское "Динамо" в дебютном матче Пирло в Лиге чемпионов 2
"Зенит" проиграл "Брюгге" в стартовом матче Лиги чемпионов 244
"Зенит" сравнял счёт в матче с "Брюгге" благодаря автоголу 1
Наставник "Зальцбурга": против такого умного соперника как "Локомотив" надо показать великолепную игру
"Брюгге" открыл счёт в матче с "Зенитом" 2
"МЮ" убрал из заявки на АПЛ защитника Джонса и вратаря Ромеро
Чернов и Сорокин выйдут в стартовом составе "Краснодара" на игру с "Ренном" 3
Безбородов обслужит матч "Краснодар" — "Спартак" и другие назначения судей на 12-й тур РПЛ 3
Луческу стал самым возрастным тренером Лиги чемпионов
Все новости
-