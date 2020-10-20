На 59 минуте эквадорец развернулся вблизи с штрафной площадью соперника, а затем нанёс точный удар по воротам Гомиса.
Для "Краснодара", который впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, это первый гол в турнире, за исключением квалификации.
Рамирес забил первый гол "Краснодара" в Лиге чемпионов
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес сравнял счёт в игре с "Ренном".
Фото: ФК "Краснодар"
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