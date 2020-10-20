- Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы - моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда все может получиться, – передает слова Денниса пресс-служба УЕФА.
"Зенит" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл на своем поле "Брюгге" со счетом 1:2. Гости открыли счет на 63 минуте - после двух ударов подряд, угодивших в Ракицкого, Эммануэль Деннис добил мяч в ворота. Дальний выстрел Ловрена в штангу на 74 минуте привел к автоголу вратаря "Брюгге" Хорвата. На третьей добавленной минуте победный для бельгийцев мяч забил де Кетеларе.
Нападающий "Брюгге" Деннис - о голе "Зениту": это была шутка, что я забиваю только грандам
Автор первого гола в ворота "Зенита" форвард "Брюгге" Эммануэль Деннис дал комментарий об игре против петербургского клуба в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
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