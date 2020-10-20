"Уфа" поздравила своего бывшего защитника Кругового с дебютом в Лиге чемпионов

Поздравляем экс-защитника «Уфы» Данила Кругового с дебютом в Лиге Чемпионов! И пусть дебют получился слегка скомканным по результату, мы уверены, что у Круга и его команды всё впереди?— ФК УФА (@UfaFc) October 21, 2020
P.S. И спасибо, что пользуешься фишечками, которым ты научился в «Уфе-2»? pic.twitter.com/CM650ICYID
Данил Круговой вышел в стартовом составе питерского "Зенита" на матч Лиги чемпионов против "Брюгге" и отыграл встречу полностью. Сине-бело-голубые уступили бельгийскому клубу со счетом 1:2, пропустив решающий гол в добавленное время.