"Слова Федуна о том, что "Зенит" огребет в Лиге чемпионов? Тут можно с любым моментом соглашаться, когда плохо играет наша команда. У нас из крайности в крайность всегда. Федун, может быть, был обижен, я не знаю. Это неадекватная реакция Федуна, он сам все понимает, он в этой каше варится. "Спартак" такой же клуб как и "Зенит", только у питерцев больше админресурс", - сказал Попов.
Напомним, что после полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1) Федун остался недоволен судейством и заявил, что в Лиге чемпионов петербургская команда огребет в Лиге чемпионов, поскольку не будет судейской поддержки.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле проиграл "Брюгге" со счетом 1:2. Отметим, что второй мяч петербургская команда пропустила в компенсированное время.
Во втором туре Лиги чемпионов "Зенит" сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией". Поединок состоится 28 октября и начнется в 22:00.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Спартак" расположился на второй позиции (24 балла).
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли седьмое место в РПЛ и остались без еврокубков.
Источник: Sport24
Попов: это неадекватная реакция Федуна в адрес "Зенита"
Бывший игрок "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна в сторону "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
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