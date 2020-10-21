Экс-президент "Локомотива": надеюсь, что "железнодорожники" зацепят с "Зальцбургом" хотя бы ничью

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов "железнодорожников" с "Зальцбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Зальцбург" - не подарок. Это очень сильный клуб, фактически фарм-клуб "Лейпцига", и у них много общего. При этом у австрийцев интересный тренер, хорошо поставлена игра. "Локомотиву" будет очень тяжело бороться. Но в душе я надеюсь, что на выезде "Локомотив" зацепит хотя бы ничью", - сказал Наумов.

Матч "Зальцбург" - "Локомотив" состоится сегодня, 21 октября.Начало - в 19:55 мск. Также в группе с "Локомотивом" играют "Атлетико" и "Бавария".

Напомним, что вчера в первом туре группового турнира Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле проиграл "Брюгге" со счетом 1:1, а "Краснодар" на выезде расписал мировую с "Ренном" - 1:1.

В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Наумов был президентом "Локомотива" с ноября 2007 года по июль 2010 года.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Локомотив Зальцбург Наумов
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