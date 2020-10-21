"Аталанта" на выезде разгромила "Мидтьюлланн" со счетом 4:0. В этой игре за бергамскую команду дебютировал россиянин Алексей Миранчук. Полузащитник вышел на замену на 80-й мину, а через девять минут забил мяч в ворота датской команды.
Отметим, также победу "Баварии" над "Атлетико" со счетом 4:0. В противостоянии соперников "Локомотива" по группе Коман оформил дубль и сделал голевую передачу.
Лига чемпионов
1 тур
"Бавария" - "Атлетико" - 4:0
Голы: Коман, 28, Горецка, 41, Толиссо, 66, Коман, 72.
"Мидтьюлланн" - "Аталанта" - 0:4
Голы: Сапата, 26, Гомес, 36, Муриэль, 42, Миранчук, 89.
"Бавария" разгромила "Атлетико", Миранчук помог "Аталанте" обыграть "Мидтьюлланн"
Завершились матчи дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
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