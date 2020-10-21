Лига чемпионов
1 тур
"Интер" - "Боруссия" М - 2:2
Голы: Лукаку, 49, Лукаку, 90 - Бенсебаини, 63 (пен.), Хофман, 84.
"Олимпиакос" - "Марсель" - 1:0
Гол: Хассан, 90+1.
"Манчестер Сити" - "Порту" - 3:1
Голы: Агуэро, 21 (пен), Гюндоган, 65, Торрес, 73 - Луиш Диас, 14.
"Аякс" - "Ливерпуль" - 0:1
Гол: Тальяфико, 35 (аг).
"Интер" не смог обыграть "Боруссию" М, "Ливерпуль" начал с победы и другие результаты Лиги чемпионов
Завершились матчи дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
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