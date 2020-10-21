"Аталанта" - о дебютном голе российского полузащитника: дамы и господа - Алексей Миранчук!

Официальный твиттер "Аталанты" представил подписчикам новичка команды Алексея Миранчука через его первый гол за новый клуб.

"Дамы и господа - Алексей Миранчук!" - гласит сообщение под видео, на котором российский полузащитник забивает свой дебютный мяч за "Аталанту".25-летний Миранчук-старший дебютировал за итальянский клуб, выйдя на замену на 80 минуте матча первого тура Лиги чемпионов "Мидтьюлланн" - "Аталанта". Через 9 минут после выхода на поле Алексей забил свой первый гол за новый клуб, обводящим ударом с линии штрафной отправив мяч в левую "девятку".