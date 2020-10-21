Симеоне - о поражении 0:4 от "Баварии": "Атлетико" провел хороший матч, но нужно кое-что исправить

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал матч Лиги чемпионов против "Баварии", в котором его команда проиграла 0:4.

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- "Бавария" - сильная команда, которая воспользовалась своим положением. Мы же провели хороший матч, но нужно кое-что исправить. Нам не удалось реализовать свои голевые моменты, и это предопределило исход игры, - передает слова Симеоне Marca.



Матч первого тура группы A Лиги чемпионов "Бавария" - "Атлетико" завершился победой хозяев со счетом 4:0. В составе немецкого клуба отличились Кингсли Коман (дважды), Леон Горецка и Корентен Толиссо. "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов.