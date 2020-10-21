- Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со стандарта. На второй тайм вышли плохо. Могли набирать три очка. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график, - цитирует Лисаковича официальный сайт "Локо".
В матче против "Зальцбурга" железнодорожники открыли счет на 19 минуте, но не сумели удержать преимущество - хозяева отыгрались перед самым перерывом. Второй тайм начался с преимуществом австрийцев, которые на 50 минуте вышли вперед. Ничью для "Локомотива" принес гол Виталия Лисаковича, который вышел на замену вместо Антона Миранчука в середине второго тайма.
Нападающий "Локо" Лисакович - о матче с "Зальцбургом": на второй тайм вышли плохо, могли набирать три очка
Форвард "Локомотива" Виталий Лисакович дал комментарий об игре своей команды против австрийского "Зальцбурга" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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