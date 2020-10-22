Мама Миранчука отреагировала на дебютный гол сына за "Аталанту"

Елена Миранчук, мама братьев Миранчуков, поделилась мнением о первом голе Алексея за "Аталанту".
Фото: Sportbox
Накануне российский полузащитник забил дебютный мяч за клуб из Бергамо в матче Лиги чемпионов с "Мидтъюлландом". Встреча закончилась победой итальянцев со счётом 4:0.

"Спасибо большое за колоссальную поддержку всех болельщиков! Счастье есть. Созвонилась с Лёшей после матча. Он в отличном эмоциональном состоянии. Очень рад", - цитирует маму футболиста "Чемпионат".

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Теги: Миранчук Алексей Аталанта
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