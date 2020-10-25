19-летний полузащитник Альфонсо Дэвис травмировал связки колена и не сможет играть в течение 6-8 недель, сообщает пресс-служба "Баварии". Повреждение было получено игроком в календарной встрече Бундеслиги с "Айнтрахтом" (5:0). В текущем сезоне Дэвис принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативный пас.
Мюнхенцы находятся в одной группе Лиги чемпионов с "Локомотивом" и 27 октября встретятся с "железнодорожниками" в Москве в рамках второго тура ЛЧ. На счету "Баварии" 3 очка после стартовой победы над "Атлетико" 4:0, в активе "Локо" 1 очко, полученное за ничью в гостях с австрийским "Зальцбургом" 2:2.
Хавбек "Баварии" Дэвис перед матчем с "Локомотивом" повредил связки колена и выбыл на 6-8 недель
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис выбыл на длительный срок из-за травмы связок колена и не сыграет с московским "Локомотивом" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Бавария"
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